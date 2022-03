Distrutta la statua della Madonnina che si trova lungo la strada per Montecassino. Tanta l'indignazione delle persone e dei motociclisti che hanno una profonda devozione per la statua della Vergine che è stata sistemata diversi anni fa in una grotta nella roccia lungo i tornanti. Ai piedi della statua molti piccoli oggetti lasciati dai fedeli.

La Madonnina sarebbe stata distrutta con un grosso ramo infilato con forza tra le sbarre di ferro posizionate a proteggere, il ramo è stato poi lasciato lì. Durissima la condanna dei cassinati che sui social stanno scrivendo numerosi post e commenti.