Il Comune di Frosinone, mediante gli assessorati al bilancio e ai lavori pubblici, coordinati rispettivamente da Riccardo Mastrangeli e Angelo Retrosi, ha aderito alla campagna nazionale "M'illumino di meno", promossa da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale.

Nell'ambito dell'iniziativa, la nuova sede comunale di Palazzo Munari sarà illuminata solo il sabato e la domenica con i colori della bandiera ucraina, mentre nel corso dei restanti giorni della settimana resterà spenta. «L'iniziativa promuove da 18 anni l'importanza di adottare stili di vita sostenibili che includano il risparmio energetico e la consapevolezza di come le nostre scelte quotidiane abbiano un impatto sul nostro ecosistema – ha detto l'assessore Mastrangeli – Tale iniziativa assume ancora più rilevanza in questo particolare periodo storico, in cui tutti noi ci troviamo a fare i conti con il caro bollette e con problemi di approvvigionamento derivanti dai drammatici eventi bellici. L'amministrazione ha quindi deciso di partecipare all'iniziativa – ribadendo, ad ogni modo, il proprio sostegno alla popolazione ucraina – dando il proprio contributo nella direzione della valorizzazione della cultura del rispetto dell'ambiente».

«Il Comune di Frosinone – ha dichiarato l'assessore Retrosi - ha aderito convintamente alla campagna nazionale di M'Illumino di meno, attraverso la quale sono state ‘spente' le luci anche di numerose altre sedi istituzionali in tutta Italia. Non potevamo non sposare una causa che promuove valori come il risparmio energetico e la lotta al consumo di risorse, accrescendo consapevolezza sulla necessità di mettere in atto, ogni giorno, stili di vita più sostenibili».