Le statistiche sugli incidenti stradali rivelano una situazione impietosa, ma soprattutto aiutano a comprendere come siano i comportamenti di guida poco prudenti a rendere le strade pericolose. Troppo spesso sono gli automobilisti a sfidare la sorte, com'è successo alcuni giorni fa a un cinquantenne di Sezze, coinvolto in uno spaventoso incidente che, per fortuna, non ha provocato gravi conseguenze, ma ha messo in luce un comportamento del tutto irresponsabile: l'uomo si era messo alla guida, nel primo pomeriggio, con un tasso alcolemico esagerato, quasi sei volte oltre il limite tollerato dal codice della strada. Circostanza scoperta dagli accertamenti medici disposti dalla Polizia Stradale del distaccamento di Terracina intervenuta per i rilievi del caso.

L'incidente risale a una settimana fa e si è registrato in strada del Voto, un'arteria che attraversa la zona di campagna tra Sezze e Pontinia, tagliando in maniera trasversale la piana verso l'Appia. Dopo pranzo il cinquantenne si era rimesso alla guida, senza però tenere conto del fatto che aveva esagerato con gli alcolici. Così, subito dopo una curva, l'automobilista ha perso il controllo della propria vettura, una vecchia Toyota Yaris che ha sbandato schiantandosi nel canale che costeggia la carreggiata.

Dopo il trasporto in ospedale, il quadro clinico dell'uomo si è rivelato meno grave del previsto, ma è emersa la sua positività al covid. Motivo per il quale G.M., queste le sue iniziali, è stato denunciato solo nei giorni scorsi: una volta accertata la guarigione dal covid, i poliziotti del sostituto commissario Giuliano Trillò hanno potuto notificargli la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto ai fini della confisca.