«Disponibile su prenotazione lo sportello di ascolto psicologico gratuito. Basta chiamare i numeri sulla locandina per prenotarsi». È quanto si legge sul post pubblicato ieri sulla pagina Facebook del Comune di Monte San Giovanni Campano dove viene pubblicata anche la locandina con tutte le informazioni utili per poter aderire al servizio.

Informazioni che riportiamo di seguito: «Si comunica che nel nostro Comune è ancora attivo uno sportello di ascolto psicologico gratuito, rivolto a tutti i cittadini di Monte San Giovanni Campano. È possibile accedere al servizio previo appuntamento telefonico contattando il servizio sociale del Comune di Monte San Giovanni Campano ai seguenti recapiti telefonici: 0775289991; 0775289984».

A darne notizia sono il sindaco Emiliano Cinelli e l'assessore alla Sanità e ai Servizi sociali Angela Mancini. Dunque, un importante servizio di supporto attivato dal Comune di Monte San Giovanni Campano. È infatti possibile continuare a usufruire, in maniera totalmente gratuita, di un servizio di assistenza psicologica da parte di chiunque ne abbia bisogno per far fronte a momenti difficili, per gestire scelte importanti o semplicemente per ascoltare e sostenere chi ne abbia necessità. Servizio, si ricorda, disponibile su prenotazione contattando i numeri messi a disposizione dal Comune.