Un incendio è divampato ieri pomeriggio, dopo le 15, in un capannone dismesso da anni in zona Roselli, a Casalvieri. Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme che in poco tempo hanno divorato e distrutto la struttura, oltre ai carabinieri, come da prassi, per tutti gli accertamenti del caso.