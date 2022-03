Quattro suore che viaggiavano a bordo di un minibus sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri, poco dopo le 18.30 sull'autostrada A16 tra Candela e Cerignola, in direzione Bari. Altre otto persone sono rimaste ferite e al momento non si conoscono le loro condizioni.

Secondo quanto accertato dalla Polizia stradale nei primi rilievi, il minibus si sarebbe ribaltato rompendo il guard rail e finendo in una scarpata. Oltre i soccorsi del 118, hanno operato squadre dei Vigili del fuoco e agenti della Polizia. Il terribile incidente ha inevitabilmente paralizzato il traffico, generando panico e chilometri di code.