Paura ieri mattina per una bambina scivolata sulla neve. È dovuto intervenire un elicottero del 118 per trasportare la piccola residente a Roma, scivolata per molti metri sulla neve riportando varie contusioni sul corpo. L'incidente è accaduto ieri intorno alle 12 a Campo Staffi. A prestare i primi soccorsi gli operatori sanitari che prestano servizio sulle piste della stazione sciistica anche se l'incidente è avvenuto al di fuori dei campi di sci.

Giunta sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 anche se inizialmente le condizioni della bambina sembravano più preoccupanti tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato la bambina al policlinico "Gemelli" di Roma. Dalle notizie giunte successivamente, infatti, non sembrerebbero gravi, fortunatamente, le sue condizioni. Per il resto è stato un altro ottimo week end, tanta la gente che ha raggiunto le piste di Campo Staffi malgrado anche il rincaro dei carburanti.

C'è da dire però che alle tante presente non corrispondono altrettanti abbonamenti agli impianti di risalita a significare che molti raggiungono la stazione sciistica filettinese anche solo per fare una passeggiata, giocare con i propri piccoli sulla neve o solo per respirare aria pulita. Resta il fatto che la stagione che durerà ancora, finora è stata straordinaria come numeri, come neve e anche per il bel tempo registrato nel week-end.