Non si fermano più. I contagi da nuovo Coronavirus continuano a crescere, avvicinandosi ai livelli dei giorni peggiori della diffusione della pandemia. Anche ieri il bollettino quotidiano della Asl di Frosinone riportava numeri poco incoraggianti: 661 nuovi positivi (+31 unità rispetto alla rilevazione del giorno precedente) su 3.397 tamponi effettuati. Il primato di giornata è andato a Sora che ha fatto registrare 74 contagiati; a seguire Cassino 69, Ceccano 47, Frosinone 34, Alatri 32, Monte San Giovanni Campano 30, Ferentino 29, Veroli 22, Anagni 21, Paliano 16, Ceprano 15, Fiuggi 14, Cervaro e San Giovanni Incarico 11, Vallecorsa 10, Aquino, Arpino, Boville Ernica, Esperia, Isola del Liri e Pontecorvo 9, Alvito, Castro dei Volsci, Piglio e Ripi 8, Arce, Atina 7, Piedimonte San Germano, San Donato Val di Comino, Torrice e Vico nel Lazio 6, Morolo, Roccasecca e San Vittore del Lazio 5, Casalvieri, Castelliri, Giuliano di Roma, Pescosolido, Santopadre e Supino 4, Arnara, Broccostella, Pastena, Pofi, Sant'Elia Fiumerapido, Trivigliano e Villa Santo Stefano 3, Acuto, Colfelice, Collepardo, Fontechiari, Fumone, Patrica, Pico, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, San Giorgio a Liri, Serrone, Settefrati, Strangolagalli, Villa Latina, Villa Santa Lucia 2, Ausonia, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Filettino, Gallinaro, Sant'Apollinare, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Vallerotonda e Vicalvi 1.

Rispetto ai giorni precedenti la nota lieta è che a referto non sono stati inseriti decessi. A completare il quadro statistico del bollettino di ieri 451 nuovi negativizzati e 59 ricoverati. Anche nel resto del Lazio la situazione contagi non induce a sorridere. Secondo i numeri diffusi ieri dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato, i nuovi casi positivi sono stati 219 in più rispetto al giorno precedente (6.847), così come in crescita sono risultati i ricoverati: +11 per un totale di 1.035; 4 i morti registrati in tutta le regione. A parte Roma con 2.993 nuove positività, il dato della Ciociaria (661) è stato il peggiore, considerato che a Latina i casi sono stati 567, a Viterbo 322 e a Rieti 283.

Per quanto riguarda i vaccini l'assessore D'Amato ha detto che è stata «superata quota 13 milioni e 300 mila vaccini complessivi; sono state superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, oltre l'80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.». In ordine all'emergenza Ucraina, l'assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale Stp/Eni (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.