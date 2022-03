Ancora fumi e roghi in città. Le periferie sempre più spesso sono teatro di incendi che si consumano poco distanti dalle strade principali e dalle abitazioni a tutte le ora del giorno. Ieri i carabinieri del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare della Stazione di Atina fin dalle prime ore della mattina in azione a San Pasquale, nella prima periferia di Cassino, per un rogo di rifiuti.

La sezione di Frosinone di Anpana in collaborazione di Ansmi (Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana) Sezione di Frosinone, e Gre (Gruppi Ricerca Ecologica) di Cassino, hanno allertato ieri mattina i militari tramite il numero di emergenza ambientale 1515, per un rogo di rifiuti, chiaramente di natura plastica, dall'odore acre nell'aria e che , secondo gli ambientalisti da sempre in prima fila a tutela della comunità, avrebbe minacciato la salute pubblica dei condomini delle cooperative e di tutta la zona.

Gli ambientalisti hanno segnalato anche: «I cittadini sono esasperati in quanto anche nella giornata venerdì dalle 16.30, sono stati costretti a respirare fumo denso e acre proveniente dallo stesso luogo». Sono in corso accertamenti del reparto speciale dei carabinieri.