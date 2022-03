Si torna a tre settimane fa per i numeri Covid. Con questi ritmi la media settimanale sarà superiore a 500, l'ultima volta era accaduto nel periodo 14-20 febbraio. Per la quinta volta di fila si registrano più casi rispetto alla passata settimana, ieri 630, di nuovo oltre quota seicento dal 17 febbraio. E sempre per la quinta volta su altrettanti giorni i nuovi positivi superano i guariti. L'incidenza invece sfonda il muro dei settecento con 741,51, il massimo dal 17 febbraio anche in questo caso. Mentre la settimana finirà con un tasso record di positivi, attualmente con il 21,74% di ieri, è al 19,15%. Si tratta, in questo caso, di numeri mai visti dall'inizio della pandemia.

La giornata

Sono 630 i nuovi positivi. La lista è aperta da Frosinone con 61, quindi a scendere tutti gli altri. E dunque Ferentino 41, Ceccano 39, Cassino 34, Alatri 32, Sora e Veroli 29, Ceprano 27, Anagni 20, Isola del Liri 17, Monte San Giovanni campano 16, Boville Ernica 15, Vallecorsa 14, Fiuggi, Pontecorvo e Torrice 13, Ripi e Supino 12, Amaseno e Paliano 11, Arce e Cervaro 10, San Giovanni Incarico 9, Esperia 8, Castro dei Volsci, Morolo e Piglio 6, Aquino, Atina, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano e Strangolagalli 5, Arpino, Casalvieri, Castelliri, Castrocielo, Patrica, Pico, San Donato Val di Comino, Santopadre e Trivigliano 4, Alvito, Ausonia, Campoli Appennino, Fumone, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone e Vallerotonda 3, Arnara, Filettino, Fontana Liri, Fontechiari, Pastena, Sgurgola 2, Belmonte Castello, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Falvaterra, Guarcino, Pescosolido, Pofi, Rocca d'Arce, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Settefrati, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano 1.

Il trend

Nel corso della settimana i contagi sono 3.099 a 516,50 di media. Le ultime due settimane ne avevano registrati 2.723 (a 389 di media) tra il 21 e il 27 febbraio e 2.383 (a 340,43 di media) nel periodo immediatamente successivi. In pratica dopo la settimana 24-30 gennaio, archiviata a 6.184 a 883,43 di media, il record da inizio pandemia, i contagiati erano sempre scesi per cinque settimane di fila. Ora, dunque, risaliranno. Rispetto alla settimana scorsa, fino a sabato, siamo a un più 1.154 positivi per un più 59,33%. Nell'ultima settimana (confronto domenica-sabato) l'incremento è del 51,93%. Sabato scorso, invece, rispetto ai sette giorni precedenti si aveva avuto un calo del 16,37%. Prima ancora, sempre al sabato, la diminuzione era stata del 15,86%. A marzo - tra i maggiori comuni - si contano 567 positivi a Frosinone, 340 a Cassino, 331 ad Alatri, 306 a Ceccano, 281 a Sora, 273 a Ferentino, 236 a Veroli, 144 ad Anagni e 129 a Isola del Liri. Nelle ultime due settimane si nota la crescita, tanto che Frosinone passa da 258 a 380 contagiati, Cassino da 155 a 234, Ceccano da 138 a 219, Alatri da 168 a 206, Sora da 120 a 188, Ferentino da 112 a 188, Veroli da 130 a 149, Anagni da 60 a 107, Ceprano da 34 a 99, Isola del Liri da 66 a 87, Paliano da 44 a 86, Fiuggi da 62 a 80 e Boville Ernica da 54 a 80.

Gli indicatori

Cresce l'incidenza per 100.000 abitanti, ora a 741,51. È in rialzo da cinque giorni consecutivi dopo aver raggiunto il minimo dell'ultimo periodo a 457,44 lunedì. L'incidenza non era così elevata dal 755,97 del 17 febbraio. Ma anche il tasso di positività viaggia verso nuovi record. Ieri era al 21,74% nuovo primato, su 2.897 tamponi analizzati. In questa settimana, a parte lunedì, condizionato da un numero ridottissimo di test, appena 842, il tasso non è mai sceso sotto il 19,5%. E, infatti, la media è al 19,15%, mentre negli ultimi cinque giorni è al 20,17%. La passata La situazione del Covid aggiornata con i dati dell'ultimo bollettino regionale settimana, peraltro, si era fermata al 13,67%.

I decessi

Per la prima volta nella settimana non sono stati comunicati morti per Covid. Il totale da lunedì è comunque di 12 vittime, il numero più alto dalle 12 del periodo 7-13 febbraio.

I guariti e i ricoverati

Il numero dei ricoverati continua a scendere. Rispetto alle 24 ore precedenti, passano da 62 a 60. Si tratta del dato più basso del mese, aperto con 68, e anche il minimo dal 22 dicembre (59). Per quanto riguarda, invece, i malati in terapia intensiva, il dato è fermo a due da giovedì.

I tamponi

Con l'impennata dei positivi - trend comune al resto d'Italia - salgono pure i tamponi eseguiti. In questo momento sono 15.605 contro i 15.459 a sabato della scorsa settimana. E questo nonostante gli appena 842 test effettuati lunedì, secondo valore più basso dell'anno dopo gli 820 del 2 gennaio.

Il bollettino

Nel Lazio - informa l'assessore Alessio D'Amato - su 51.660 tamponi, si registrano 6.268 nuovi casi positivi (+216), sono 10 i decessi (-7), 1.024 i ricoverati (-22), 71 le terapie intensive (-2) e +7.784 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,1%.