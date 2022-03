Nei quartieri del capoluogo ciociaro tornano i sorrisi dei bambini: altalene, scivoli, palloni e un campo da basket. È questo il nuovo "Free Park" in via Terranova a Frosinone. Sono tre le aree in cui si suddivide il parco. Un'area baby per i più piccoli, uno spazio dedicato allo sport e un'area relax. Il nuovo parco è stato inaugurato questa mattina, tanti i bambini accompagnati dai genitori, insieme alla squadra di basket di Frosinone, Scuba.

«Il quartiere era un po' abbandonato. Finalmente una cosa buona in città, abbiamo un punto di incontro, un ritrovo», hanno affermato i residenti.

Il sindaco Nicola Ottaviani ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro. Un parco libero con accesso in tutte le ore del giorno e della notte. Infatti, grazie a un efficiente impianto di illuminazione, l'area è fruibile anche in orario serale.

Altalene green e quartieri più inclusivi per la città. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita in città. In passato «troppi quartieri dormitorio sono stati realizzati. I cittadini sono andati via perché quando si costruiva mancava il parco pubblico, la piazza e la qualità della vita. Bisognerebbe rivedere senza polemica quando si scelse più cemento e meno qualità della vita», ha spiegato il sindaco Ottaviani nel corso della cerimonia. L'area verde nasce come punto di incontro per tutte le età, in un quartiere nuovissimo, tra studi medici, uffici e punti ristoro. Su questa linea moderna si collocano anche i giochi dell'area baby. Infatti i giochi sono stati realizzati completamente con materiali in legno riciclati.