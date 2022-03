Dramma in un condominio di Roma per un tentato suicidio. Un uomo di 58 anni si è barricato in casa, sbarrando le finestre con il nastro adesivo, e ha aperto il gas. Una reazione dopo aver trovato la moglie, sofferente di varie gravi patologie, morta a letto.

I vicini, quando hanno percepito l'odore di gas, hanno inviato una segnalazione al 112 e ai vigili del fuoco.

I soccorsi sono arrivati in poco tempo e i carabinieri hanno iniziato una trattativa con l'uomo che poi ha deciso di aprire la porta di casa. Una volta messi in sicurezza i locali, i soccorritori hanno assistito l'uomo, in un forte stato depressivo.



Il marito è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trasferito da un'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia. In casa è stato trovato il cadavere della moglie che, secondo i primi accertamenti, non presenta segni di violenza. Per escludere qualsiasi ipotesi, la procura ha dispoto l'autopsia sul corpo della donna e che sarà svolta al Policlinico di Tor Vergata.