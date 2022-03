Infortunio sul lavoro, ferito un ventottenne. Si ustiona il volto, investito da una fiammata, per la combustione di qualche sostanza infiammabile residua, al termine di un'operazione di scarico. Scarico che stava effettuando, stando a una prima ricostruzione degli investigatori, in un'azienda di produzione vernici, nel comune di Pieve Santo Stefano. Ferito un ventottenne, originario della Romania, residente a Frosinone. Proprio da Frosinone era partito per andare a lavorare in Toscana. Il giovane è stato portato all'ospedale San Donato di Arezzo per le cure del caso. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Gli accertamenti

Sull'accaduto sono in corso accertamenti, la dinamica non è stata ancora del tutto chiarita. L'incidente si è verificato all'interno di un capannone in via Dagnano, dove era arrivato il ventottenne a scaricare del materiale. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Pieve Santo Stefano, un'automedica della Valtiberina, i vigili del fuoco del comando Arezzo, che stanno indagando sull'episodio per comprendere l'origine delle fiamme e i carabinieri di Pieve Santo Stefano che hanno avviato tutti gli accertamenti, oltre ai tecnici del Pisll (prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) della Asl.