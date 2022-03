Poteva davvero far saltare l'intero palazzo in aria.

Ma i condomini sono riusciti ad allertare per tempo i vigili del fuoco di Cassino e i carabinieri che lo hanno bloccato. Sfiorata tragedia domenica notte nel rione Colosseo a Cassino. Un ventinovenne della città martire, in condizioni di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all'assunzione di alcol, ha tagliato i tubi del gas e acceso un piccolo falò in casa.

Un connubio che avrebbe portato in breve tempo alla totale esplosione della palazzina. Invece i condomini sentendo il trambusto e uno strano odore hanno fatto scattare l'allarme. L'uomo ha reagito all'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Cassino ed è stato arrestato.

Nelle scorse ore la convalida con la remissione del ventinovenne in libertà con obbligo di firma. Quando le forze dell'ordine erano arrivate sul posto avevano subito compreso la gravità dell'accaduto. I militari hanno cercato di calmare il ventinovenne, fuori di sé. Mentre ai vigili del fuoco di Cassino è spettato il compito di provvedere a spegnere le fiamme (che per fortuna non avevano attinto nulla) e a mettere in sicurezza la zona. L'appartamento nell'immediatezza era stato anche sequestrato.