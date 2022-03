La rete del gas naturale presto sarà estesa in alcune zone periferiche di Ferentino. Il Comune ha rilasciato parere tecnico positivo alla società 2i Rete Gas Spa, per l'esecuzione dell'intervento invia Tofe e in via Colle Castello. Il tratto interessato in via Tofe è lungo un chilometro, mentre in via Colle Castello l'intervento interessa un tratto di strada di 150 metri.

Ora la società incaricata può dare corso alla programmazione dell'intervento, che non comporta impegni di spesa per l'ente municipale, con la richiesta delle autorizzazioni e dei pareri necessari propedeutici alla realizzazione dei lavori.

Intanto, restando in tema di gas, si cominciano a fare sentire i primi effetti della guerra in Ucraina anche sulle famiglie di Ferentino. Stanno ricevendo bollette salate, per non dire folli in qualche caso, in merito a gas e luce, ad aggravare la situazione il prezzo dei carburanti auto.