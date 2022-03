Nonostante l'impegno di molti cittadini, qualcuno continua a trasgredire alle regole. Non solo l'abbandono di rifiuti continua a restare un fenomeno annoso per la città martire, si moltiplicano gli episodi di gente che lascia in centro un po' di tutto. È nota la problematica all'ex Campo Miranda dove spesso la sera o anche il pomeriggio comitive di amici o coppiette trascorrono il tempo. Molti mangiano cibo preso da fast food o pizza lasciando rifiuti e cartoni sporchi nelle aiuole. Ma anche bottiglie di plastica e di vetro. Non sono rari anche i preservativi, insomma il parcheggio viene usato in maniera piuttosto impropria.

Così i cittadini, in particolare i residenti del quartiere, da tempo lamentano l'inciviltà di chi usa l'area come un cestino all'aria aperta. Inoltre, da quando i banchi del mercato settimanale sono stati spostati nell'attigua piazza Green, non sono pochi i fruitori che si appostano nel verde per espletare urgenti bisogni naturali.

«Nell'ex campo Miranda hanno scaricato un po' di medicinali, è normale? - scrive Enrica sui social - Il cartellone dove è stata fatta un'inaugurazione con tanto di autorità adesso è circondato da panni e immondizia di vario genere. C'è anche un seggiolino auto per chi ne avesse bisogno. Io non so a chi compete la pulizia di questa area, ma certamente è una situazione che è sotto gli occhi di tutti, amministrazione compresa. Esiste anche una cultura dell'ambiente!».