Sindaco di Sora posivito al covid-19. Luca Di Stefano ha scelto il suo canale social per la comunicazione. "Questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. Mi sono messo in quarantena per salvaguardare la salute dei miei collaboratori, i cittadini e la mia - ha detto il primo cittadino della quarta città della provincia di Frosinone -. Continuerò a lavorare da casa per garantire il prosieguo dell'attività amministrativa".