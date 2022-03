Il Family Cai di Cassino anche quest'anno aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno" con tre azioni concrete: pedalare, per promuovere una mobilità più sostenibile e pulita; rinverdire, per contribuire alla realizzazione di un bosco diffuso; spegnere, per ridurre gli sprechi energetici.

«Genitori, figli, nonni e nipoti: vi aspettiamo domani alle 16 davanti alla sede Cai di Cassino nel parco Baden Powell per piantare alberi, preparare "bombe di seme" e parlare di risparmio energetico» fanno sapere dal Cai Cassino. E per chi non riuscisse a partecipare all'evento c'è il "piano b": si può contribuire inviando le foto o i video delle azioni messe in atto per ridurre gli sprechi. «Foto e video saranno pubblicati sui nostri social» aggiungono. Per informazioni si può chiamare Debora al 347/0514271 o Giuliana al 320.9090992;per invio di foto e video scrivere a familycaicassino@gmail.com