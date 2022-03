Professori per un giorno, anzi, Ciceroni. Gli studenti del Classico e del Medaglia d'Oro di Cassino hanno accompagnato per una mattinata i colleghi delle altre

scuole, anche i più piccoli, a spasso per i luoghi fantastici della città Rocca Janula, sorgenti del Gari, piazza Corte, il palazzo Nicolosi in piazza Labriola, i murales dietro al municipio e il monumento alla Pace di Mastroianni.

La città martire è piena di luoghi fantastici, fin troppo spesso sconosciuti soprattutto ai più giovani e iniziative come queste riescono a riportare la magia e l'amore per le proprie origini in maniera creativa, coinvolgente e anche didatticamente importante. Perché i ragazzi, per poter fare da Cicerone, trascorrono settimane a prepararsi, a studiare, ad approfondire. Quindi si "formano" sulla propria città. Ovviamente non vengono lasciati "liberi", i docenti, i dirigenti e il personale resta con loro, li supporta in queste attività, dando loro la responsabilità di insegnare agli altri. Si parla di decine di ragazzi organizzati in gruppi che hanno vissuto una giornata speciale. E di altrettanti che invece hanno potuto "usufruire" di questi Ciceroni speciali.

È bello vedere che queste iniziative vengono vissute con così tanto entusiasmo, soprattutto dopo due anni difficili vissuti tra restrizioni e paura e con il pensiero costante alla terribile guerra che si sta consumando in Ucraina. Francesca Di Meo e Giorgia Arciero, del Carducci, hanno detto: «È stata un'occasione davvero importante ma soprattutto diversa. Abbiamo potuto conoscere molto della città, monumenti, palazzi e luoghi che abbiamo da sempre sotto il naso ma di cui ignoravamo la storia, le origini. Anche l'importanza a livello artistico e non solo. Grazie ai docenti che ci hanno aiutato a prepararci, che ci hanno offerto questa opportunità». Sorridenti e soddisfatte con i loro appunti in mano hanno intrattenuto, oltre agli scolari in visita, anche qualche passante. Insomma un'occasione anche per i cittadini.

Soddisfatto e particolarmente entusiasta anche l'assessore alla Cultura del Comune di Cassino, Danilo Grossi: «Una città che ricomincia a vivere e che inizia a mostrare a turisti e visitatori le bellezze più caratteristiche, da quelle più antiche all'arte dei nostri giorni. Grazie al progetto "Fai per le Scuole" decine di ragazzi dell'IIS Carducci e dell'IIS Medaglia d'Oro di Cassino hanno partecipato come #ApprendistiCiceroni, in un'esperienza di cittadinanza attiva che mira a far nascere nei giovani la consapevolezza del valore del patrimonio culturale per il territorio».

«Voglio ringraziare la professoressa Anna Matilde Patini, delegata #FaiScuole, che ha proposto e organizzato insieme al Comune di Cassino questa giornata - ha aggiunto Grossi - Due percorsi diversi ma altrettanto particolari che hanno potuto fare oggi i ragazzi: il primo #ArteContemporanea che li ha visti entrare nell'arte più recente, con le nuove proposte artistiche della street art della città di Cassino che stiamo impostando in questi mesi ma anche con l'arte contemporanea disseminata in città e #Medioevo con le torri medievali e la meravigliosa Rocca Janula che si erge sulla città con forza e che sta vivendo una nuova stagione di vitalità».