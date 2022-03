Cani avvelenati, due sono morti, altri salvati in extremis. Bocconcini ritrovati in località Bagnara, nella zona della Pineta a Monte San Giovanni Campano. Le Guardie Zoofile ambientali del distaccamento provinciale dell'Accademia Kronos di Monte San Giovanni Campano, coordinate dal referente Domenico Veronesi, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, hanno perlustrato una vasta zona del pianoro monticiano, rinvenendo, anche grazie alle informazioni ricevute da un proprietario di due cani, diverse esche gettate a terra in più zone, probabilmente avvelenate, ma sarà accertato dagli esami.

Sono stati prelevati alcuni campioni e consegnati all'Istituto Zooprofilattico sperimentale sezione di Frosinone per farli analizzare. In attesa dell'esito degli accertamento, l'invito a coloro che si recano in quel luogo per passeggiare con i propri amici a quattro zampe di stare attenti. Una veterinaria, la dottoressa Angela Paglia, ha allertato le guardie zoofile che hanno trovato delle crocchette poi portate ad analizzare.

Una segnalazione arrivata a seguito degli episodi riscontrati nell'ambulatorio della dottoressa. Infatti diverse persone hanno accompagnato nel suo ambulatorio cani in evidente stato di intossicazione.

Alcuni cani sono stati portati da altri veterinari.

Anche questi con sintomi di avvelenamento. Due di questi animai, purtroppo, non ce l'hanno fatta, altri due sono stati salvati in extremis e altri sono ancora gravi.

Si attende ora l'esito degli esami dei campioni prelevati per chiarire gli episodi.