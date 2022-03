Per quasi quarant'anni ha accolto gli acquirenti del supermercato Pietroluongo di viale Dante. Maria Cristina Di Sano aveva sempre una parola gentile per tutti e conosceva a memoria abitudini e gusti di centinaia di clienti e famiglie. Dopo aver combattuto con una malattia si è spenta nella notte tra martedì e mercoledì, i funerali saranno celebrati oggi nella chiesa di San Giovanni alle 15.30. Profondo il dolore dei suoi colleghi e della famiglia Pietroluongo che la ricorda come un'impiegata molto onesta, fedele e sempre sorridente.

La notizia ha raggiunto anche i clienti dello storico supermercato del centro e in molti hanno avuto parole di cordoglio per la famiglia di Cristina, raccontando aneddoti e momenti vissuti tra la cassa e gli scaffali.

I colleghi e la famiglia Pietroluongo si stringono nel dolore.