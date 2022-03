La Giunta Carnevale aderisce all'avviso pubblico per la presentazione delle proposte per la messa in sicurezza e la realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del Pnnr. L'esecutivo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione strutturale ed energetica della palestra annessa al plesso scolastico di via Antonino Carnevale e il relativo ampliamento. Un progetto importante quello presentato dall'Amministrazione comunale,che prevede un investimento di circa un milione di euro.

Il rifacimento della palestra garantirà un ambiente sicuro, in cui gli alunni potranno svolgere le lezioni di scienze motorie, sviluppando il coordinamento e l'armonia del corpo che deve progredire insieme alla

crescita culturale dell'alunno. Ovviamente devono essere locali sicuri, ampi, illuminati e arieggiati, in modo da assicurare spazi adeguati all'attività motoria, e comunque utilizzabili anche per altre iniziative scolastiche.

L'Amministrazione Carnevale intende potenziare e ammodernare la palestra scolastica con i fondi del Pnrr

e per questo ha colto al volo l'opportunità presentando al Ministero dell'Istruzione le proposte per la messa in sicurezza delle palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Ricerca, all'interno del "Piano delle infrastrutture per lo sport

nelle scuole", finanziato dall'Unione europea "Next Generation Eu". Ora si attende l'esito della domanda.