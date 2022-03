Uno smottamento e un palo pericolante. Sono da aggiungersi al degrado dell'area verde attrezzata lungo il fiume Liri in località Anitrella. Giorni fa abbiamo riportato la richiesta al sindaco Emiliano Cinelli per la messa in sicurezza avanzata dal gruppo Fare Verde di Monte San Giovanni Campano rappresentata da Marco Belli. Richiesta scritta nero su bianco e inviata per conoscenza all'ufficio tecnico manutentivo e al Comando carabinieri Forestale di Veroli. Alcuni residenti della zona portano all'attenzione anche un'altra questione che preoccupa.

«C'è uno smottamento che ci preoccupa molto spiega un cittadino Sarebbe opportuno che gli enti preposti effettuassero un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. C'è anche un palo pericolante che andrebbe messo in sicurezza. Alla lista, come evidenziato dal gruppo Fare Verde, ci sono i rifiuti e le staccionate divelte».

«Il 13 febbraio e successivamente il 3 marzo i volontari di Fare verde Gruppo hanno rilevato il degrado delle strutture dell'area verde realizzata lungo il fiume Liri in località Anitrella ha sottolineato Belli nella sua missiva Le staccionate sono state realizzate con ampi pertugi che permettono il facile attraversamento dei bambini che potrebbero cadere nel fiume Liri vista la cedevolezza dell'argine e il terreno scivoloso. Le staccionate in alcuni punti appaiono parzialmente smontate o divelte; le terrazze in legno realizzate a mo' di pontile presentano evidenti segni di mancata manutenzione. Presenti rifiuti accatastati al centro dell'area verde. L'area verde oltre al degrado per la mancata manutenzione, rappresenta chiaramente una trappola per i bambini».