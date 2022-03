È scomparso Pietro Parente, il centenario nominato dall'amministrazione comunale sindaco per un giorno di Coreno Ausonio. Una notizia che ha lasciato l'intera comunità senza parole. Un paese che si è stretto attorno alla famiglia che lo ha salutato con l'affetto e l'amore da cui è sempre stato circondato. Zio Pietro era l'ultimo di dodici figli ed aveva molti parenti e nipoti che lo hanno sempre amato e accudito. Poco tempo fa, al compimento dei suoi cento anni, l'amministrazione comunale con il sindaco Simone Costanzo lo avevano festeggiato. E per farlo, come di consuetudine per chi compie il secolo di vita, lo avevano nominato sindaco per un giorno donando anche la fascia tricolore.

Un atto che la giunta ha messo in campo ogni qualvolta un cittadino di Coreno taglia questo fatidico traguardo.

Un momento di gioia per tutti con la collettività che ha voluto omaggiare e festeggiare quest'uomo tanto amato e stimato. E proprio il primo cittadino Simone Costanzo, dopo aver saputo della sua scomparsa, ha voluto ricordarlo sottolineando la sua tempra e la forza che lo hanno sempre contraddistinto: «Ci ha lasciato zio Pietro. In maniera repentina, senza disturbare, come nel suo stile. Malgrado la sua età lo trovavamo in piazza tutti i giorni, sempre pronto a scambiare due chiacchiere con tutti. Ricordo, con grande piacere, la sua soddisfazione quando lo abbiamo festeggiato per i suoi 100 anni, con la fascia da Sindaco per un Giorno di Coreno. Salutandomi mi chiese, con grande fermezza, di seguire la richiesta per il rinnovo della patente di guida e della licenza da caccia. Sono certo che dal cielo continuerà a sorridere ai suoi familiari e a noi tutti».