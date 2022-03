La vicenda Si lancia dal balcone per fuggire ai carabinieri: ladro maldestro finisce in ospedale E' stato preso di mira un negozio di fiori. Probabilmente gli autori volevano entrare nell’attigua farmacia, ma le loro mosse non sono passate inosservate

08/03/2022

Tenta la fuga per evitare la cattura da parte dei Carabinieri, ma nel lanciarsi dal balcone, si ferisce e viene bloccato dai militari dell'Arma. L'episodio si è verificato qualche giorno fa a San Lorenzo di Santi Cosma e Damiano, dove è stato preso di mira un negozio di fiori. Probabilmente gli autori volevano entrare nell'attigua farmacia, ma le loro mosse non sono passate inosservate, tanto che sul posto sono giunti i Carabinieri. Uno degli autori del tentativo di furto, che comunque ha provocato dei danni, ha cercato di fuggire lanciandosi dal balcone al primo piano, ma si è ferito ed ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Oltre alla beffa che il suo tentativo è andato in "bianco" il ladro "acrobata" è finito in ospedale, con gli inevitabili provvedimenti di carattere giudiziario.

