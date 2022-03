Trovato senza vita nella tarda serata di giovedì scorso in strada, a non molta distanza da casa, da alcuni passanti. Per G.F. di 61 anni i funerali si terranno domani a Roccasecca alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Ieri l'autopsia con i risultati attesi non prima di trenta giorni. Sarà proprio l'esame autoptico a chiarire cosa abbia provocato il malore fatale che ha strappato il sessantunenne all'affetto dei suoi cari.

L'uomo era stato notato a terra a pochi metri da casa da alcuni passanti che avevano pensato a un malore ma non certo a un decesso. Invece l'uomo non rispondeva e non respirava. Repentino l'arrivo sul posto dei militari della stazione di Roccasecca della Compagnia di Pontecorvo del 118 e dei familiari. Ma per il sessantunenne purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La salma era stata affidata all'autorità giudiziaria e ieri sottoposta ad autopsia, per fugare ogni dubbio. Poi il nulla osta, e la fissazione a domani alle 10 delle esequie affidate a "La Santa Restituta 2" di Cassino.