Ben 102 candeline per nonna Angela. Si festeggia così un altro compleanno centenario nel piccolo centro del Cassinate, a Castrocielo, questa volta a soffiare sulla torta con 102 "candeline" è stata Angela Di Ruzza attorniata dal calore e dall'affetto delle operatrici della Rsa Santa Maria di Castrocielo. Un importante traguardo per il quale ha ricevuto anche gli auguri dell'amministrazione comunale castrocielese nella persona del sindaco Gianni Fantaccione che non poteva mancare a un appuntamento così importante e significativo.

Una tappa ragguardevole per la signora che ha così ricevuto gli auguri anche dell'intera comunità castrocielese. Una tappa straordinaria, quella di 102 anni, che è stata festeggiata con il calore che meritava e ricordando i momenti salienti di una vita lunga e vissuta, attraverso anni difficili come quelli bellici fino a quelli più gioiosi, di pace e di ricostruzione. Ma anche di "costruzione" giorno dopo giorno.