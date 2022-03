Finisce in crescendo la settimana del Covid in provincia di Frosinone. Dopo i 355 positivi di sabato, ieri se ne sono aggiunti altri 438. E da due giorni l'incidenza per 100.000 abitanti ha ripreso a salire, sfiorando quota 500. Nessuna vittima da 48 ore con la settimana che si chiude a 5, una in più di quella precedente. Negli ultimi sette giorni tasso di positività è in leggera discesa.

La giornata

Dei 438 casi, 43 sono a Frosinone, 32 a Ceccano, 29 a Cassino e Sora e 25 ad Alatri. A seguire Ferentino, Fiuggi, Isola del Liri e Veroli 14, Boville Ernica e Paliano 13, Ceprano 12, Anagni, Arpino, Atina, Cervaro e Monte San Giovanni Campano 8, Pontecorvo e Supino 7, Aquino, Piglio, Ripi, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido e Torrice 6, Alvito, Piedimonte San Germano, Pofi e Sant'Apollinare 5, Fontana Liri, San Giorgio a Liri e San Giovanni Incarico 4, Arnara, Casalvieri, Castelliri, Castro dei Volsci, Colfelice, Pico, Vallemaio, Villa Latina e Villa Santo Stefano 3, Ausonia, Esperia, Fontechiari, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Serrone, Trivigliano, Vallecorsa e Villa Santa Lucia 2, chiudono Acquafondata, Amaseno, Arce, Campoli Appennino, Castrocielo, Colle San Magno, Filettino, Guarcino, Pescosolido, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sgurgola, Torre Cajetani e Trevi nel Lazio 1.

Il trend

Negli ultimi due giorni l'andamento settimanale si è invertito: 61 i casi in più rispetto alle giornate del 26 e 27 febbraio. Tanto che questa settimana si è chiusa a 2.383 casi, alla media di 340,43 contro i 2.723 a 389 di media della precedente. I casi sono, comunque, scesi, seppur solo del 12,48%, mentre la passata settimana aveva registrato un -l4,77% nel confronto con quella prima ancora, che, a sua volta, era in calo del 24,27%.

E, andando ancora più indietro nel tempo, si aveva avuta una contrazione del 22,91% e dell'11,49%, partendo dal picco dell'ultimo periodo di gennaio.

Le vittime

Restano 5 i morti per Covid della settimana. Da due giorni, dunque, siamo a zero. Ne sono uno in più rispetto alla precedente, ma anche uno in meno rispetto a quella prima ancora. A marzo si contano 3 vittime.

Gli indicatori

Per il secondo giorno di fila cresce l'incidenza che era arrivata al minimo del nuovo anno con 486,79. Poi è risalita prima a 488,05 e ora a 499,58. Da quattro giorni, comunque, è sotto quota 500 dopo esser arrivata a un massimo di 1.301,89 il 28 gennaio. Il tasso di positività si attesta a una media settimanale del 13,67%, in lieve decremento rispetto al 14% della precedente settimana e al 14,19% di quella prima ancora. Tuttavia è appena più alto del 13,41% del periodo concluso il 13 febbraio.

I ricoverati e i guariti

Restano fermi a 65 i ricoverati per Covid in provincia di Frosinone. Un dato ormai stabile da quattro giorni. Sul fronte dei negativizzati la settimana va in archivio con 3.180, numero da tre settimane in discesa come, del resto, in calando sono i nuovi contagi. Dopo i 6.324 guariti al 13 febbraio, se ne sono contati 5.267 sette giorni dopo, 4.200 al 27 febbraio e 3.180 a ieri.

I tamponi

Anche il numero dei tamponi diminuisce sensibilmente seguendo il trend dei casi. Dal 28 febbraio al 6 marzo sono stati effettuati 18.313 test. È la quinta settimana consecutiva che diminuiscono, ovvero dai 41.327 dell'ultima di gennaio. Da allora ne sono stati fatti 39.678, poi 30.912, quindi 21.909 e 19.462. Due settimane di fila sotto i 20.000 tamponi non si avevano dal 13 al 26 dicembre.