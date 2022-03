Accusato di stalking nei confronti della sua ex, è finito agli arresti domiciliari lo scorso febbraio. Mercoledì nel tribunale di Frosinone la direttissima. Nei guai M.A. sessantenne di Frosinone. Il suo legale, l'avvocato Riccardo Masecchia, ha concordato il patteggiamento a 1 anno e 4 mesi. Presente in udienza anche la parte offesa, una donna residente a Segni. La vittima si è costituita parte offesa, come pure il Telefono Rosa a cui la donna ha chiesto aiuto. L'avvocato Masecchia si è opposto alla costituzione dell'associazione sostenendo che non c'era legittimazione.

Vista la richiesta del legale, il dottore Francesco Mancini si è riservato per deliberare sia in ordine all'eccezione sollevata dal legale, sia in ordine alla congruità della pena. L'udienza il 6 aprile.

La ricostruzione

Il sessantenne è stato arrestato circa un mese fa dai carabinieri del Norm della Compagnia di Anagni.

Stando alle accuse, l'ex compagna, si è resa conto che alla guida di quell'auto che la inseguiva c'era il suo ex compagno, che aveva già denunciato per stalking ed era stato arrestato la scorsa estate. Poi prosciolto a novembre. Ha capito di essere proprio inseguita quando, nonostante cambiasse direzione, si fermasse per poi ripartire, lui era sempre dietro la sua macchina.

Addirittura si è poi affiancato e ha iniziato a minacciarla e ad insultarla dal finestrino. Si è fatta così forza e ha chiamato il 112.

I carabinieri l'hanno raggiunta e hanno bloccato il suo ex. Da alcuni mesi, la donna, sarebbe stata vittima di comportamenti vessatori incompatibili con le normali condizioni di vita, consistenti in pedinamenti, invio di messaggi "WhatsApp" e corrispondenza minatoria ed ingiuriosa, nonché il danneggiamento della sua auto.

La donna è stata costretta a chiedere aiuto anche al Telefono Rosa. Avviati anche accertamenti per chiarire alcuni episodi di cui è stata vittima la donna da dicembre. Stando alle accuse ha trovato biglietti con frasi minacciose sulla sua auto, un sistema gps sotto la sua vettura, in un episodio ha trovato anche la carrozzeria della sua macchina danneggiata con l'acido.