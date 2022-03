Tragico incidente in via Epitaffio a Latina nella notte, muore ragazza di 21 anni.

Un'altra tragedia della strada si è consumata stanotte nella periferia di Latina. In circostanze ancora da chiarire, una Lancia Ypsilon con due giovani a bordo si è schianta contro un pino in via Epitaffio, alle porte di Latina Scalo: sia il conducente, un ragazzo di 24 anni, che la passeggera di 21 anni sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravissime, ma per lei non c'è stato nulla da fare, è morta in sala operatoria.

L'incidente si è registrato nel cuore della notte all'altezza dell'incrocio tra via Epitaffio e via Verri, la zona industriale di Latina Scalo. Gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, intervenuti con la Squadra Volante della Questura, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Stando a quanto emerso in un primo momento, i due giovani erano diretti verso Latina quando il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha urtato contro un albero a bordo strada.