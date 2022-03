Copertura all'87,8% in provincia di Frosinone. Significa che questa percentuale di cittadini ciociari ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La Asl però mantiene altissima la concentrazione, anche sul versante del tracciamento. La curva dei contagi continua la discesa e inoltre ieri non si sono registrati decessi.

Le cifre della profilassi

In totale sono state somministrate 952.817 dosi di vaccino: 337.944 prime, 342.531 seconde, 272.200 terze. Poi ce ne sono 142 quarte, alle categorie più fragili della popolazione. È il dato in continua crescita delle terze dosi quello più importante. Per gli over 80 anni la copertura vaccinale è del 92,5%, mentre nella fascia di età tra i 70 e i 79 anni è pari al 94,5%.

Quindi è al 91,9% per le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni.

Siamo a quota 91,5% per la fascia tra i 50 e i 59 anni.

Percentuale di copertura dell'88,6% per i cittadini tra i 40 e i 49 anni, dell'86,4% tra i 30 e i 39. Quindi 88,4% tra i 20 e i 29 anni. Nella fascia 16-19 anni la copertura è del 93%, tra i 12 e i 15 anni del 97,2% (record). Infine, 59,4% per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Una cifra molto alta se si considera che la vaccinazione per i più piccoli è iniziata prima di Natale.