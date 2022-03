Strage in A1: tre persone morte e due rimaste gravemente ferite. E' il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera, sabato 5 marzo 2022, nel tratto dell'Autostrada del Sole compreso tra San Vittore del Lazio e Capua, in direzione di Napoli.

Secondo quanto si apprende, tre sono le vetture rimaste coinvolte nell'incidente: una Fiat 500 XL, una Ranger Rover Discovery ed una Ford Mondeo, tutte travolte da un'auto che percorreva le corsie in senso contrario.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, l'Ares 118 che ha trasportato i feriti all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino e la Polizia Stradale.

Il traffico dell'arteria stradale è rimasto bloccato ancora per diverse ore dopo l'incidente per gli accertamenti da parte della polizia stradale e per i rilievi del caso.