Auto finisce nella cunetta sulla Casilina, paura per una mamma e per il suo bambino. Ancora non chiare le cause che hanno portato alla vettura condotta da una donna a finire nella cunetta laterale della trafficata Casilina. In pochi minuti la tragedia: la donna e il piccolo sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino per estrarre mamma e figlio dalla vettura. E per affidarli alle cure del 118. Traffico in tilt.