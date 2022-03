Ladri in azione a Campoli Appennino giovedì sera.

I malviventi hanno messo a segno un colpo ai danni di una villetta alle porte del paese. Hanno forzato una porta finestra del primo piano e hanno portato via i gioielli, la stima potrebbe aggirarsi attorno ai dieci mila euro. Al piano terra la famiglia si stava preparando per la cena, i fatti si sono consumati alle ore 19 circa. La signora aveva sentito dei rumori dal piano superiore, una volta aperta la porta ha trovato tutto a soqquadro.

D'istinto ha iniziato ad urlare, chiedendo aiuto, è scesa anche per strada, ma dei ladri nessuna traccia. I malviventi hanno tentato il furto anche in un'altra abitazione sempre a Campoli Appennino.

Sono state avvisate le forze dell'ordine e nel pomeriggio di ieri la famiglia che ha subito il furto dell'oro ha sposto denuncia al comando dei carabinieri di Sora. Ad essere rubata, sempre a Campoli Appenino, un'auto, che grazie alle indagini dei militari è stata rintracciata a Cassino. Ma tanto è stato lo spavento per una serata movimentata nel cuore di Campoli Appennino, paese tranquillo, scosso per l'arrivo dei ladri che hanno turbato la quiete dei cittadini. Le famiglie si augurano che le telecamere poste in punti strategici del paese possano aver ripreso i movimenti dei malviventi, per poter risalire alla loro identità e perché no anche agli oggetti rubati che oltre al valore economico, riportano a ricordi di una vita, ai momenti più belli di famiglie, che sono stati sottratti con violenza.