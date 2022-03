È stato trovato senza vita nella tarda serata di giovedì in strada, a non molta distanza da casa, da alcuni passanti. Qualcuno vede il corpo di G.F. di 61 anni a terra e fa scattare l'allarme. Prima pensano a un malore improvviso, non certo a un decesso. Invece l'uomo non risponde e non respira: immediatamente vengono chiamati carabinieri e soccorsi. Repentino l'arrivo sul posto dei militari della stazione di Roccasecca della Compagnia di Pontecorvo del 118 e dei familiari. Ma per il sessantunenne purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria e ieri mattina si è deciso per l'autopsia che fugherà ogni dubbio, anche se al momento si pensa a un malore fatale. Poi, non appena sarà dato il nulla osta, saranno fissate le esequie affidata a "La Santa Restituta 2" di Cassino. Sconcerto in paese per il prematuro decesso del sessantunenne.