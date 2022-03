I Vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, sono intervenuti nella mattinata del 04.03.22 in località San Francesco, nel comune di Ceccano a causa di un incendio di una autovettura che trovandosi posteggiata nelle immediate vicinanze di un bombolone di G.P.L ad uso domestico, ne ha compromesso la struttura in quanto le fiamme lo hanno coinvolto nell'incendio.

I Vigili del fuoco, oltre allo spegnimento, hanno provveduto alla messa in sicurezza del bombolone coinvolto, svuotandolo del suo contenuto e facendolo bruciare in "torcia" un operazione delicata che richiede competenze specifiche e tecniche. L'intervento è stato condotto in sinergia con altre realtà territoriali dei Vigili del fuoco ed in particolare con il comando di Roma e la direzione regionale dei Vigili del fuoco, confermando l'efficacia della consolidata collaborazione tra le diverse componenti del corpo nazionale a servizio dei cittadini.