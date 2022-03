Nella tarda serata di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti sulla via Casilina per spegnere un incendio che si è sviluppato su un terreno di località Bonifica. Le fiamme hanno danneggiato una vasta area di alta vegetazione e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi dell'incendio nei terreni vicini, alcuni dei quali coltivati.

A lanciare l'allarme è stato un automobilista di passaggio sulla via Casilina che ha notato fiamme alte all'interno della zona. Oltre ai danni causati al terreno, non ci sono state ulteriori conseguenze anche perché nella zona interessata dall'incendio non ci sono abitazioni e a quell'ora il transito veicolare era molto limitato. L'incendio non dovrebbe essere doloso.