Dramma ad Arpino, in località Scaffa, dove poco fa un giovane è precipitato dal balcone per cause ancora da accertare. Le ferite sono subito apparse gravi per cui i soccorsi ne hanno predisposto il trasferimento in eliambulanza in una struttura capitolina. Difatti il ragazzo è stato ricoverato al San Camillo di Roma in codice rosso. Sul posto, oltre i soccorsi del 118, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.