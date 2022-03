La Camera di commercio è pronta a sostenere Sora e la sua imprenditoria affinché sfrutti a pieno la grande opportunità di sviluppo e occupazione costituita dai fondi del Pnrr. Lo ha ribadito il presidente dell'ente camerale di Frosinone e Latina, Giovanni Acampora, che ha partecipato all'incontro di lunedì con il vice presidente della Camera dei deputati Ettore Rosato, accompagnato dal suo vice Luciano Cianfrocca e dal componente della giunta camerale Salvatore Di Cecca. Presenti anche la presidente della Commissione sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio Marietta Tidei e il vice prefetto Giovanni Luigi Bombagi.

«Dobbiamo essere bravi a metterci al servizio degli altri - ha esordito nel suo intervento il presidente Acampora - perché i momenti critici che stiamo vivendo non devono abbatterci. Gli enti devono essere a disposizione delle imprese; è questo il segnale che dobbiamo dare. Avevo promesso al sindaco Luca Di Stefano di essere qui oggi con un contributo fattivo, "scaricare a terra", fare meno discorsi ed essere più operativi. Oggi è il momento di esserlo. Per sostenere le aziende di questo territorio, l'ente camerale Frosinone Latina, uno dei più grandi d'Italia, sta valutando l'apertura di un nuovo sportello a Sora più centrale ed efficiente. Oggi è un bellissimo giorno, in cui possiamo stare insieme e non lasciare indietro nessuno».

Acampora ha aggiunto: «Come presidente della Camera di commercio sono qui per due motivi: fare squadra con gli enti e contribuire allo sviluppo produttivo di questo territorio. Abbiamo avuto la possibilità di indire bandi per un valore di circa sei milioni di euro a favore delle imprese in questa consiliatura e continueremo a sostenerle soprattutto in questi momenti così difficili».