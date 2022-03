L'effetto Covid pesa sulla mortalità in Ciociaria. Anche ieri si è registrata una vittima, la numero 774 dall'inizio della pandemia. La situazione in Italia è stata fotografata dall'Istat e dall'Iss. In tutto il Paese l'eccesso di mortalità, rispetto all'atteso, è stato di 178.000 unità, in provincia di Frosinone, invece la crescita è stata di 719. L'impennata di vittime per Covid, in provincia di Frosinone, si è registrata tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 tra 98 e 103 sono stati i decessi mensili a novembre, dicembre, marzo e aprile, mentre a gennaio e febbraio sono stati 73 in ambedue i periodi.

L'impenna ta dei morti, rispetto alla media dell'ultimo quinquennio (2015-2019), è stata del 30% a Veroli, del 29% ad Alatri, del 25% a Cassino e del 19% a Frosinone.

Il Covid e la mortalità

Reso pubblico il settimo rapporto prodotto dall'Istituto nazionale di statistica e dall'Istituto superiore di sanità che «presenta una sintesi delle principali caratteristiche di diffusione dell'epidemia Covid-19 e del suo impatto sulla mortalità totale del biennio 2020-2021 e un'analisi dettagliata della più recente fase epidemica estesa fino al mese di gennaio 2022»