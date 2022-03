«Gentile utente!! Non perdere questa occasione potrai essere tu a ricevere il buono spesa». Segue un link da cliccare. Ma non si vince nessun buono spesa, è solo l'ultimo tentativo di truffa tecnologica che gira per la rete. Questa volta a spese della Regione Lazio. Ad allertare gli utenti a cancellare il messaggio e a non cliccare sul link è la polizia di Stato.

«Attenzione!! fa sapere la polizia postale in una nota è in corso una nuova campagna di smishing attraverso falsi messaggi della Regione Lazio, che invita i cittadini a cliccare su un link per ricevere un buono spesa.

I nostri consigli: non cliccare e cancella il messaggio». Questo è solo l'ultimo dei tanti allarmi lanciati per mettere in guardia gli utenti del web sul rischio di incorrere in una truffa.

Sempre la polizia postale, nelle scorse settimane, aveva segnalato falsi messaggi, scritti in diverse lingue, con i loghi della Repubblica Italiana, del ministero dell'Interno, di Europol o della polizia, che prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti. L'obiettivo, anche in questo caso, è carpire dati sensibili del destinatario, indotto a richiamare, o addirittura richiedergli pagamenti in denaro.