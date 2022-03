Il campo di padel ha urgente bisogno di manutenzione. Il terreno da gioco è stato inaugurato lo scorso anno, durante la precedente amministrazione comunale, nel rione Napoli. Si era creato così un nuovo punto d'incontro nel cuore del quartiere che attirava molti sportivi e anche i residenti che seguivano le partite tra amici. Purtroppo, però, il vento ci ha messo lo zampino, rendendo inutilizzabile il campo.

I residenti della zona, oltre a lamentarsi per la chiusura del parco Morganti, protestano per lo stato in cui è ridotto il campo di padel. Il forte vento dei giorni scorsi ha danneggiato la vetrata fino a mandarla in frantumi, e il vetro rotto è ancora lì per terra.

Si chiede perciò all'amministrazione comunale di intervenire al più presto con la messa in sicurezza del campo. Inoltre l'appello a riaprire i cancelli del parco Morganti che è stato riqualificato, ma che a tutt'oggi resta inaccessibile alle famiglie e ai bambini.