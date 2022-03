Due marzo 2020: in Ciociaria viene registrato il primo caso di Covid-19, acronimo dell'inglese Coronavirus Disease 19: una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato Sars-Cov-2, appartenente alla famiglia dei Coronavirus. A metà dicembre 2019 le autorità sanitarie della città di Wuhan in Cina avevano riscontrato contagi di pazienti che mostravano i sintomi di una "polmonite di causa sconosciuta". Questo primo gruppo di malati era in qualche modo collegato al mercato umido della zona, costituito da un migliaio di bancarelle sulle quali si vendevano pure polli, fagiani, pipistrelli, marmotte, serpenti. La diffusione della malattia fu comunicata per la prima volta dalle autorità cinesi all'Oms il 31 dicembre 2019.

L'antefatto

Ma c'è un prologo, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2020. Due turisti cinesi sono stati appena ricoverati allo Spallanzani di Roma per Coronavirus. Poche ore dopo a bordo di un pullman a Cassino viene rintracciato il resto della comitiva. Nessuno scende dal bus. Inizialmente vengono allertati i sanitari dell'ospedale Santa Scolastica per effettuare i controlli.