Grave incidente in sella allo scooter. È accaduto a Ferentino, su un tratto di strada maledetto, al chilometro 68,900 della via Casilina nord, proprio di fronte a quella che è nota come la casa dei fantasmi. Un sedicenne della città alla guida del motorino, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada. L'incidente si è verificato nella notte tra domenica e ieri. Il giovane ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 che, dopo la prima assistenza sul posto, lo hanno trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale "Spaziani" di Frosinone. Lo scooterista ha battuto con violenza la faccia e la testa riportando una estesa ferita sul viso oltre al trauma cranico.

Le sue condizioni di salute sono apparse preoccupanti, tanto che ieri mattina si è reso necessario il trasferimento al policlinico "Gemelli" di Roma. La prognosi è riservata. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto nella notte anche dai carabinieri della Compagnia di Anagni che hanno effettuato i rilievi; lo scooter è stato posto sotto sequestro come da prassi.

In circostanze simili, quando non vengono coinvolti altri mezzi, non è mai facile conoscere la dinamica dei fatti e si fanno varie ipotesi: dall'eventuale manovra azzardata all'abbagliare di qualche veicolo proveniente dalla parte opposta, all'attraversamento della carreggiata di qualche animale, una distrazione o un malore.

Non resta che augurarsi che non si aggravi ulteriormente il quadro clinico del giovane. Il tratto stradale interessato è quello in cui perse la vita una ragazza di Frosinone che, esattamente un anno fa, uscì di strada con l'auto più o meno allo stesso punto, e l'anno scorso finì fuori strada anche un altro motocilista. I residenti della zona invocano protezioni ai bordi della carreggiata, dove ci sono fossati profondi e scoperti.