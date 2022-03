Tenta di fuggire dalla casa famiglia, si cala dal balcone e rimane ferito. Trasportato con un'ambulanza al policlinico Tor Vergata di Roma. Protagonista, ieri pomeriggio, un ventitreenne ospite di una struttura di Paliano. L'episodio si è verificato intorno alle 14. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati gli operatori che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri come da prassi in simili circostanze. Chiesto anche l'intervento di un'eliambulanza.

La ricostruzione

Paura ieri a Paliano in una casa famiglia. Stando a quanto ricostruito, un giovane ha tentato di scappare dal centro. Ha tentato la fuga dal balcone, al primo piano dello stabile. Ma mentre si calava è caduto rovinosamente, facendo un volo di circa due metri.

Gli operatori e i compagni si sono subito accorti di quanto stava accadendo. Sono stati, quindi, contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico per prestare le prime cure al ventitreenne.

I medici hanno disposto per il giovane il trasferimento in una struttura attrezzata per le cure del caso. Richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Sul posto, non molto distante dalla struttura, è atterrato il Pegaso 44 proveniente da Latina con i piloti Belfiore e Inchiostro e a bordo l'equipaggio medico con Taglienti e Cortese.

Dopo le prime cure il ragazzo è stato, però, trasferito con un'ambulanza a Tor Vergata. Fortunatamente il ferito non è in pericolo di vita. Oltre al personale medico, sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell'Arma per tutti gli accertamenti del caso. Momenti di apprensione vissuti anche dai compagni del ragazzo e dagli operatori della casa famiglia di Paliano.