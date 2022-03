Si parte anche in Ciociaria con la somministrazione del nuovo vaccino. Per la Asl di Frosinone sono a disposizione 420 dosi di Novavax giornaliere divise equamente (210) tra i due hub operativi di Cassino e Ceccano. Al via da oggi, dunque, le vaccinazioni con il Novavax anche nella Asl di Frosinone. Negli hub aziendali della Casa della Salute di Ceccano e del Santa Scolastica di Cassino, verrà somministrato il nuovo vaccino in aggiunta a Pfizer e Moderna, che vengono somministrate ancora.

«Un'altra arma in più a disposizione nella lotta contro il virus che potrà essere somministrata agli adulti di età superiore ai 18 anni», fa sapere la Asl di Frosinone.

L'azienda diretta dal dg Pierpaola D'Alessandro informa che «prosegue inoltre la riorganizzazione dei centri vaccinali dell'azienda alla luce della sospensione dell'attività da parte delle strutture sanitarie private accreditate a partire da domani.

Con accesso diretto e senza prenotazione verranno osservati questi orari nelle seguenti sedi: presidio sanitario di Anagni lunedì-venerdì 8.30-13, presidio ospedaliero San Benedetto di Alatri lunedì-domenica 8.30-15.30, presidio ospedaliero Spaziani di Frosinone lunedì-domenica 9-19, Casa della Salute di Ceccano lunedì-domenica 8.30-16, presidio ospedaliero Santissima Trinità di Sora lunedì-domenica 8.30-16, presidio ospedaliero Santa Scolastica di cassino lunedì-domenica 8.30-16.

Infine, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato fa sapere che è stata «superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi. Il Lazio è la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145.000 i bambini con prima dose pari al 39%».