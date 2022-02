Pascolo abusivo, botte e denunce: in 2 davanti al giudice. Ecco cosa è successo Un 43nne di Morolo e un 5enne di Supino. Il primo per abbandono di animali nel terreno del vicino e il secondo per lesioni: è accusato di aver preso a pugni il pastore

Nicoletta Fini 28/02/2022 12:00 letto 3 volte

Uno è finito in tribunale, per pascolo abusivo, l'altro davanti al giudice di pace, per lesioni. Nei guai un quarantatreenne di Morolo e un cinquantatreenne di Supino. Due procedimenti diversi scaturiti da denunce e querele. L'ultima denuncia quella dei giorni scorsi da parte del cinquantatreenne ai danni del quarantatreenne. La ricostruzione

Stando alle accuse il quarantatreenne ha più volte abbandonato gli animali nel terreno di proprietà del supinese. Nei suoi confronti diverse le denunce.

Ma nei guai, oltre al pastore, è finito anche il proprietario del terreno, accusato di lesioni. Sempre stando alle accuse, a novembre del 2020, a Morolo, il cinquantatreenne, dopo una discussione per il pascolo abusivo, si è scagliato contro il quarantatreenne colpendolo più volte con pugni sul volto. L'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale "San Benedetto" di Alatri per le cure del caso. Ha riportato contusioni e ferite al volto. L'uomo si è rivolto all'avvocato Giuseppe Spaziani.

Una "guerra" tra i due uomini che li ha visti discutere in diverse occasioni nel mese di novembre di due anni fa.

Diversi gli episodi di pascolo abusivo contestati al quarantatreenne. E nei giorni scorsi un'altra intrusione nel terreno di proprietà del denunciante. Pertanto un'altra querela è stata presentata nei confronti del quarantatreenne. Il pastore, che si è sempre difeso sostenendo che non ci sono recinti che ostruiscono il passaggio da un terreno all'altro, dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 11 aprile, nel tribunale di Frosinone.

