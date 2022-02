Sui recenti furti in abitazione segnalati dai residenti di alcune zone periferiche di Ferentino, fra cui Tofe, Scalo e Cartiera, è intervenuta Claudia Angelisanti presidente di Gioventù Nazionale Ferentino. «Ancora furti e atti di vandalismo nelle periferie di Ferentino nei giorni scorsi – afferma la Angelisanti che si fa portavoce di alcune famiglie di quelle zone della città -. Lamentele, rabbia e preoccupazione. C'è malcontento tra i residenti delle zone interessate. I cittadini chiedono maggiore attenzione. Da diverso tempo lo stato di degrado che interessa determinate aree periferiche, è aggravato dall'assenza di illuminazione pubblica e di adeguati sistemi di videosorveglianza.

Alcune zone periferiche vengono colpite da furti quasi a cadenza mensile. Problematiche così reali e tangibili dovrebbero far parte dell'agenda politica dei nostri amministratori, ascoltare ogni volta le storie di intere comunità amareggiate e sfiduciate per le conseguenze di determinati eventi mi fa davvero riflettere. Ciò che genera molta rabbia è l'immutabilità di chi conosce la situazione e poco si adopera per trovare una soluzione definitiva, attraverso ad esempio l'installazione della pubblica illuminazione e di apparecchiature di videosorveglianza o eventualmente richiedendo maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine nelle ore notturne. Il fine ultimo delle nostre segnalazioni resta sempre aiutare la gente, accertare e laddove possibile risolvere tali problematiche».

A proposito della pubblica illuminazione. In alcune zone dove le lampade led hanno sostituito quelle tradizionali a luce calda o naturale, vedi per esempio via Croce Tani F. (ma anche la Circonvallazione), che da viale Marconi (zona La Croce) accompagna al cimitero, di sera è semibuia e la sicurezza dei passanti è a rischio.