Nel pomeriggio di ieri gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un'escursionista scivolata a metà percorso in località Pizzo Deta. Ferita una donna che, approfittando della nevicata dell'altro ieri, insieme ad alcuni amici, ha raggiunto Prato di Campoli per un'escursione a Pizzo Deta. Ma durante il percorso, sembra che stesse continuando a nevicare in quel momento, è scivolata. Immediatamente i compagni hanno lanciato l'allarme.

L'elicottero non è riuscito ad alzarsi per le condizioni meteorologiche avverse. Pertanto la donna è stata recuperata dal soccorso alpino. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dopo il recupero l'escursionista è stata affidata alle cure dei dottori per le ferite riportate a seguito della caduta.