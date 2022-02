Maltempo: è arrivata la neve. Attivi i mezzi spazzaneve sulla SR509 Forca d'Acero e sulla SR666 di Sora, per liberare la strada dalla neve e dal ghiaccio. Astral Infomobilità registra rallentamenti per le forti nevicate in corso. La dama bianca è arrivata anche in collina a Campoli Appennino ed Arpino. Crollo delle temperature anche a Sora.